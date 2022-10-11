Югла: в организме матери зафиксировали более 4 промилле, полиция отвезла ребенка в кризисный центр

В минувшую пятницу на пульт Рижской муниципальной полиции (РМП) поступило сообщение с Юглы: заявитель сообщил, что в одной из квартир находится мать с ребенком, причем, возможно, женщина сильно пьяна.

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По указанному адресу был направлен патруль Видземского управления РМП. Двери стражам порядка открыла женщина, которая провела полицейских в комнату. В доме действительно находился маленький ребенок: он был спокоен и играл.

В разговоре с сотрудниками РМП мать призналась, что распивает алкоголь уже неделю. При проверке в ее организме констатировали 4,1 1 промилле. После этого полицейские связались с отцом ребенка, но он сообщил, что в ближайшее время не сможет вернуться домой, потому что работает водителем.

Для проверки состояния здоровья ребенка была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, однако госпитализация ему не потребовалась.

Поскольку женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла позаботиться о ребенке, полицейские приняли решение отвезти его в кризисный центр.

По делу начат административный процесс, информация передана социальной службе и Рижскому сиротскому суду.