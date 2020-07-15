Югла: вооруженный рогом мужчина пытался отобрать у прохожего сигареты и колбасу

На днях сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили тревожный сигнал из микрорайона Югла, где на улице были якобы замечены вооруженные мужчины странного вида, угрожавшие окружающим. По указанному адресу незамедлительно направили несколько экипажей РМП.

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Как отмечает Degpunktā, похожего по приметам нетрезвого мужчину пришлось искать 25 минут. В итоге, его заметили в одном из внутренних дворов: он сидел на бордюре и не реагировал на появление стражей порядка. В заднем кармане брюк полицейские заметили предмет, напоминавший серп. Однако оказалось, что это рог какого-то животного.

После проверки по базе данных оказалось, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка, в том числе и за употребление запрещенных веществ. Наличие рога он объяснил тем, что это его оружие, и ему приходится защищаться от врагов, которых у него много.

Позже полиция выяснила также, что мужчина, угрожая ножом, требовал у одного местного жителя сигареты, а затем еще и колбасу, после чего очевидцы и вызвали РМП.

Изначально потерпевшего и его обидчика доставили в участок полиции "Тейка", но затем они договорились между собой, и потерпевший не стал писать заявление.