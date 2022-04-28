Юноша гнал по шоссе Рига — Бауска на скорости 163 км/ч

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции остановили лихача, который превысил допустимую скорость на 73 км/ч.
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По данным полиции, 26 апреля сотрудники бюро Полиции порядка Земгальского региона контролировали шоссе Рига — Бауска, где на 63-м км заметили Аudi A4, водитель которого разогнался до 163 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.
За рулем оказался 19-летний юноша, в отношении которого начали административный процесс. В итоге, лихача оштрафовали на 360 евро и на полгода лишили водительских прав.
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