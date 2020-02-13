Юноша, избивший старика и обливший его кипятком, получил условный срок

Видземский районный суд приговорил к условному наказанию юношу, который осенью прошлого года избил в Вецпиебалгском крае знакомого пенсионера и облил его кипятком. Свои "геройства" подсудимый сопровождал уничижительными комментариями, фиксировал на видео и переслал знакомому, затем кадры попали в социальные сети.

Суд признал Яниса Звериньша (2000 г.р.) виновным в нанесении телесных повреждений средней тяжести и приговорил его к 6 месяцам тюремного заключения условно с проверочным сроком на один год. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком на три года.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Пенсионер, получивший многочисленные ожоги, был доставлен в медицинское учреждение.