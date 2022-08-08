Юноша заснул за рулем и сбил женщину: пострадавшая скончалась

Полиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 29 июля, в 08.50 в волости Ливберзес Елгавского края, на 9-м км дороги P97 Елгава — Добеле — Аннениеки автомобиль Audi A6 сбил женщину 1982 г.р.

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Как отмечают в полиции, машина ехала из Накотне в сторону Елгавы, за рулем находился юноша 2003 г.р. Установлено, что он заснул за рулем, выехал на встречную полосу, сбил женщину, после чего его автомобиль съехал с проезжей части.

От полученных травм пострадавшая скончалась, а юноша получил ранения и был доставлен в больницу.

Свидетелей трагического ДТП и водителей, в распоряжении которых может быть запись аварии, зафиксированная видеорегистратором, просят звонить по телефонам: 63004259 или 110.