Юрист: входная дверь дома Ребенока была взломана заранее, Баландинса пытали

Произошедшее в доме адвоката Павела Ребенока не похоже на нападение с целью ограбить юриста, заявил юрист Мартиньш Криекис, представляющий интересы пострадавшего в нападении Ингуса Баландинса, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предупреждение: текст новости содержит описание насилия и пыток.

Криекис агентству LETA рассказал о том, что узнал от Баландинса. Юрист добавил, что его клиент не готов сам говорить с журналистами, так как не хочет вновь это переживать.

Баландинс рассказал юристу, что двери в дом были взломаны заранее и нападавшие, скорее всего, уже находились в доме.

“Чтобы взломать двери, нужно время и это создает шум. Но ничего такого не было - Ребенокс пил чай и в тот момент очень быстро появились три нападающих, двое из которых ринулись бить Ребенока, а третий начал избивать Баландинса”, - рассказал юрист.

В процессе избиения преступники не спрашивали, где находятся драгоценности, часы, сейф или ключи от машины. Нападавшие били Ребенока по голове, сломав ему челюсть и череп, рассказал юрист. Когда адвокат перестал двигаться, нападавшие спросили у Баландинса, где находятся часы, хотя хозяином дома являлся Ребенокс. Кроме того, нападавшие пытали Баландинса - они его били и обливали кипятком.

Криекис считает, что это не свидетельствует об обычном ограблении, так как для грабителей нет смысла убивать жертв нападения, ведь они таким образом могут “заработать” более тяжелую статью. Цель грабителей - как можно скорее забрать деньги и ценные вещи.

“К тому же Баландинс сразу сказал нападавшим, что всё отдаст, но они продолжали бить. Избиение не было защитной реакцией на сопротивление жильцов дома, ведь они не сопротивлялись. Это были конкретные осознанные действия”, - сказал Криекис.

Юрист отметил, что Ребенокс был его лучшим другом и он хорошо ориентировался в делах адвоката. Криекис уверен, что это связано с компонентом обязательной закупки, так как никто из клиентов Ребенока и никто из предприятия Olainfarm не пошли бы на такой шаг. Криекису не понравилось то, с какой уверенностью министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) заявил, что убийство связано с ограблением, ведь после этого полиция выдвинула эту версию как основную. Криекис отметил, что Баландинса допрашивали 12 часов, не позволяя ему сменить мокрую одежду. “Всё это время Баландинс фактически был в статусе подозреваемого”, - сказал юрист.

Представитель полиции Симона Гравите сказала агентству LETA, что полиция утром на пресс-конференции сказала всё, что можно публиковать и в интересах следствия отказывается от дополнительных комментариев.

Как уже сообщалось, в ночь на воскресенье три неизвестных вломились в дом адвоката Ребенока и украли драгоценности, часы и другие ценные вещи, а самого хозяина дома убили. Полиция рассказала, что преступники попали в дом через заднюю дверь, следователи выясняют, произошло это до прибытия хозяев или после. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место после того, как пострадавший в нападении ветеринарный врач Баландин обратился за помощью к соседям.

Павел Ребенокс с сентября 2018 года по апрель 2019 года занимал должность председателя совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета АО Latvenergo. С февраля 2019 года Ребенок также был внештатным советником бывшего министра экономики Немиро.

В феврале этого года Ребенок был избран заместителем председателя правления Рижского свободного порта, но уже в апреле объявил, что выходит из правления Рижского свободного порта, чтобы сохранить за собой статус адвоката.

С 2008 года Павел Ребенокс возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders.

Известно, что в марте прошлого года, будучи еще главой совета Olainfarm, Ребенокс обращался к начальнику Госполиции Интсу Кюзису и начальнику Службы госбезопасности Нормунду Межвиесту в связи с высказанными в его адрес угроз физической расправы.

В разговоре с журналистами адвокат не стал тогда называть ни вид угроз его жизни, ни тех, кто ему угрожал. В Госполиции подтвердили, что от Ребенока было получено заявление, которым занялись специалисты.