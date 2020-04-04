Юрмала: пьяный водитель врезался в фургон, развозивший продукты по детсадам
Foto: Valsts polcija

В минувшую пятницу в Юрмале, на проспекте Стрелниеку произошла авария: легковой автомобиль столкнулся с фургоном, который развозил по детским садам и больницам продукты. Как отмечает Degpunktā, в результате ДТП испорчена половина товара.

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По предварительным данным, фургон направлялся с ул. Лиепаяс через проспект Стрелнику, когда водитель ощутил сильный удар в бок автомобиля. Как оказалось, а машину врезался
Opel, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

После оформления протокола водителя передали для дальнейших следственных действий Госполиции.

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