Юрмала: пьяный водитель врезался в фургон, развозивший продукты по детсадам

В минувшую пятницу в Юрмале, на проспекте Стрелниеку произошла авария: легковой автомобиль столкнулся с фургоном, который развозил по детским садам и больницам продукты. Как отмечает Degpunktā, в результате ДТП испорчена половина товара.

По предварительным данным, фургон направлялся с ул. Лиепаяс через проспект Стрелнику, когда водитель ощутил сильный удар в бок автомобиля. Как оказалось, а машину врезался

Opel, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

После оформления протокола водителя передали для дальнейших следственных действий Госполиции.