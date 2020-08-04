По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 3 августа на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в одном из частных домов Юрмалы обнаружено тело 59-летней женщины со следами насильственной смерти. В скором времени полиция задержала подозреваемого, который оказался знакомым жертвы.

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Как отмечают в РРУП, утром 3 августа в дежурную часть позвонил мужчина, который назвал свои личные данные и заявил, что убил свою знакомую. Также заявитель назвал точный адрес, где было совершено преступление.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили там тело женщины 1961 г.р. с многочисленными колотыми и резаными ранами. Самого заявителя в доме не оказалось, поэтому полиция объявила его в розыск и начала поиски.

В течение получаса юрмальские полицейские нашли подозреваемого 1957 г.р. По предварительным данным, убийство было совершено спонтанно и на почве ревности. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие продолжается.

