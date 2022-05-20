Юрмала: в лесном массиве найдено тело пропавшей в ноябре женщины
Foto: LETA

В Юрмале, в одном из лесных массивов волонтеры организации Bezvests.lv обнаружили тело пропавшей в ноябре прошлого года Лидии Козловой.

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Как отмечают представители организации, в длительных поисках женщины принимали участие добровольцы — кинологи Bezvests.lv, ротвейлер Даркан (Юлия Бак) и немецкая овчарка Зара (Ксения Нарницкая), а также другие члены кинологической группы, всего 8 человек.

Родственники Лидии подтвердили, что собаки верно взяли след и точно указали место гибели человека. Собаками и кинологами была проделана сложнейшая работа: в плохих погодных условиях ими был отработан городской след длиной около 2 км, давностью 2 суток.

Напомним, пенсионерка пропала 4 ноября 2021 года. В ее поисках были задействованы десятки волонтеров.

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