Юрмала: во время конфликта мужчина обстрелял соседский автомобиль
Foto: AFP/Scanpix

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 10 июня, в 15.25 на пульт дежурного поступил сигнал из Майори, где окружающие услышали стрельбу.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Юрмальского участка Госполиции, Юрмальской муниципальной полиции, а также полицейский спецназ.

Было установлено, что во время бытового конфликта с соседями мужчина 1954 г.р. произвел более десятка выстрелов по соседской машине. К счастью, во время стрельбы никто не пострадал.

Заметив приближение полиции, стрелок выбросил из окна пакет, в котором позже стражи порядка нашли две единицы огнестрельного оружия и патроны. В полиции отметили, что подозреваемый не стал оказывать сопротивление и был задержан.

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