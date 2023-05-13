Юрмальская полиция просит помощи в поисках пропавшей женщины
Foto: Valsts policija

Юрмальский участок Рижского регионального управления Государственной полиции просит помочь найти Марину Щербаковку (1960 г.р.), которая 12 мая около 12.30 часов выла из своего дома на улице Стрелниеку в Юрмале и пропала. У женщины имеются проблемы с памятью.

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Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, светлые волосы до плеч, носит очки. Была одета в красные брюки, куртку, на ногах - спортивная обувь.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может находиться, просьба звонить в полицию по номеру 110.

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