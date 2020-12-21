За антимасочника Еремеева внесен залог 50 000 евро, мужчина вышел на свободу

Подозреваемый в распространении ложных новостей о Covid-19 Валентин Еремеев вышел на свободу, так как за него внесен залог в 50 000 евро, сообщает LETA.

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Залог внесла партнерша Еремеева.

Сам Еремеев на прошлой неделе попытался оспорить решение Рижского окружного суда о его аресте и возможности выйти под залог. Адвокат мужчины Артур Лиелгалвис сказал, что параллельно сторонники Еремеева собирают деньги на залог.

Как уже сообщалось, Суд Латгальского предместья города Риги 10 декабря решил заключить под стражу Валентина Еремеева, который был задержан вместе с фельдшером Восточной больницы Мариной Корнатовской по подозрению в распространении ложных новостей.

Фельдшер находится под надзором полиции, ей запрещено покидать страну, приближаться к конкретным лицам и контактировать с ними, а также запрет на определенные действия. Еремееву запрещено участвовать в организации “Фронт народной власти”.

Ранее в социальных сетях разошлась аудиозапись и видео интервью с участием Корнатовской. Она заявила, что на Кипсале вот-вот оборудуют госпиталь для больных коронавирусом, статистика заболеваемости ложная, перегрузка больниц это миф, а вакцины смертельно опасны и вызывают инвалидность. Все эти утверждения были опровергнуты Министерством здравоохранения, представителями Восточной больницы и независимыми фактчекерами. Руководство Восточной больницы отстранило Корнатовскую от работы с больными Covid-19.