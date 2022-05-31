За четыре месяца мошенники выманили у клиентов крупнейших банков Латвии более двух миллионов евро

За первые четыре месяца этого года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили 2,4 млн евро, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

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В целом зафиксировано почти 1500 случаев мошенничества, а удалось предотвратить 740 случаев на общую сумму 926 000 евро.

Как отмечает руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис, самыми популярными каналами связи мошенников с клиентами по-прежнему остаются телефонные звонки и СМС, но в последнее время мошенники стали использовать новый способ — ссылки на поддельные страницы интернет-банков, которые появляются в списке результатов поиска в Google.

По словам Пелциса, благодаря образовательным мероприятиям клиенты в целом научились распознавать мошеннические звонки, электронные письма и СМС, не открывают неизвестные ссылки и не сообщают данные для доступа к интернет-банку, однако мошенники становятся более изобретательными.

В настоящее время в Латвии наблюдается новая тенденция — ссылки на фальшивые страницы интернет-банков в результатах поиска. Первая же ссылка, которую выдает поисковая система на запрос пользователя по определенным ключевым словам, ведет на поддельный интернет-банк.

Как сообщалось ранее, мошенники создали поддельную страницу интернет-банка SEB banka, которая появляется при поиске названия банка через Google. Начиная с апреля в Государственную полицию обратились также несколько десятков клиентов банка Luminor, у которых мошенники тоже выманили деньги через поддельный сайт.

В прошлом году клиенты четырех крупнейших банков, сами подтвердив платежи, потеряли в результате мошеннических действий 11,1 млн евро, а удалось предотвратить попытки мошенничества на сумму 3,3 млн евро.

В целом в четырех крупнейших банках в прошлом году выявлено 3180 случаев телефонного мошенничества, в результате чего клиенты потеряли 4,95 млн евро. В результате 1281 случая мошенничества с инвестициями клиенты потеряли 4,46 млн евро, а в результате 785 случаев мошенничества других видов — 1,654 млн евро.

Удалось предотвратить в прошлом году 4069 попыток телефонного мошенничества на сумму 2,186 млн евро, 1712 случаев мошенничества с инвестициями на сумму 889 100евро и 175 других попыток мошенничества на сумму 181 600 евро.