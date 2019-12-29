За драку в 22-м троллейбусе мужчину приговорили к году и четырем месяцам условно

Суд Латгальского предместья города Риги приговорил мужчину к году и четырем месяцам условного заключения за то, что тот избил мужчину в троллейбусе, передает LETA.

В приговоре указано, что мужчина в феврале прошлого года ехал в 22 троллейбусе по маршруту “Центр - Плявниеки”. Он по личным мотивам подошел к другому пассажиру троллейбуса и сорвал у него с головы шапку, спровоцировав конфликт.

Во время конфликта мужчина многократно кулаками бил пострадавшего по голове. Когда троллейбус остановился на остановке “Стадион Даугава”, оба мужчины вышли из троллейбуса. Осужденный подошел к пострадавшему и целенаправленно ударил его кулаком по лицу, из-за чего пострадавший упал на землю.

В целом мужчина нанес пострадавшему телесные повреждения средней тяжести - сломал ему нос и челюсть.

Кроме условного срока, мужчина приговорен к двум годам пробации, а также ему надо будет выплатить пострадавшему 1075 евро государственной компенсации и 882 евро за материальный урон.