За два дня полиция провела 1778 проверок соблюдения коронавирусных ограничений
Foto: LETA

За два дня полиция провела 1778 превентивных проверок соблюдения ограничений, связанных с Covid-19, сообщила агентству LЕТА представитель Госполиции Криста Андерсоне.

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Она добавила, что в Рижском регионе заведены два административных процесса.

Госполиция призывает людей соблюдать установленные эпидемиологические требования, если же кто-то располагает информацией о нарушителях, можно позвонить по номеру 110.

Как сообщалось, возмущение в социальных сетях вызвали нарушения социального дистанцирования, допущенные зрителями концерта группы Carnival Youth на пешеходной улице Тербатас в Риге.

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LETA

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LETA
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