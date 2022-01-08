За два года от рук членов семьи погибли шестеро детей

В 2020 и 2021 году от насильственных действий скончались шестеро малолетних детей. В совершении убийства подозревают членов семьи — отца, мать или отчима, рассказала порталу Delfi представитель Госполиции Илзе Юревица.

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В 2021 году умерли три ребенка в возрасте до 10 лет. По факту начаты уголовные процессы - в двух случаях по статье "убийство при отягчающих обстоятельствах", в свою очередь, в одном - по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, в результате чего наступила смерть".

В 2020 году насильственной смертью умерли также три ребенка, которым не было 10 лет. Во всех случаях уголовные процессы начаты по части второй 117-й статьи - "убийство при отягчающих обстоятельствах", при которых виновный осознавал, что убитое лицо находится в беспомощном состоянии. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. В свою очередь, за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Как сообщалось, последний случай произошел 31 декабря в Лиепае. Работники скорой сообщили полиции, что в квартире обнаружено тело двухлетнего мальчика с синяками на теле. По подозрению в совершении преступления был задержан и арестован сожитель матери ребенка. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера. Известно, что ранее семья уже попадала в поле зрения сиротского суда из-за возможного насилия в отношении другого ребенка. Примерно месяц назад сиротский суд начал проверку, чтобы выяснить, действительно ли ребенок проживает в безопасных условиях, однако на тот момент ничего не свидетельствовало о том, что кому-то из детей угрожает смертельная опасность.

Также сообщалось о том, что 11 декабря от рук отца погиб малолетний мальчик.