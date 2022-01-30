За два года в Риге зафиксировано 648 нарушений содержания животных
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Согласно информации, собранной Рижской муниципальной полицией, в 2020 и 2021 годах в Риге было зафиксировано в общей сложности 648 нарушений требований к содержанию, использованию и транспортировке животных.

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83 нарушения были связаны с тем, что собака находилась не на огороженной территории без поводка, в 82 случаях животное беспокоило жителей дома или прилегающей территории, жаловавшихся на запах, лай или вой.

61 раз за два года собака покидала территорию владельца, в 48 случаях животное прятали, не регистрировали и хозяин уклонялся от регистрации питомца.

За предыдущие два года в Рижскую муниципальную полицию поступило 262 заявления от физических лиц о нарушении требований содержания, содержания, использования и перевозки животных, в том числе 17 заявлений о жестоком обращении с животными.

Всего поступило 3169 обращений, связанных с животными, в том числе дикими животными, найденными тушами животных, бродячими животными.

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