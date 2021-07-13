За эмоциональное насилие над женой и детьми мужчине на неделю запретили к ним приближаться

В понедельник в Маткульской волости Тукумского края полиция на неделю запретила мужчине приближаться к своей семье, с которой он вел себя агрессивно, сообщает LETA.

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Он среди ночи, будучи пьяным, разбудил двух несовершеннолетних дочерей и в их присутствии нецензурно ругался, из-за чего они испугались. Эмоциональному насилию подверглась и их мать, которая заявила полицейским, что боится за безопасность детей и свою собственную, пока находится в одном помещении с этим человеком.

Полиция приняла решение о разлучении (nošķiršana) до 19 июля — до этого числа мужчине будет нельзя приближаться к жене и детям. Начат административный процесс по делу об эмоциональном насилии над детьми.

В первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 546 семейных конфликтов (за аналогичный период прошлого года — 749) и было принято 36 решений о разлучении (в прошлом году — 45).