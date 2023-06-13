За езду без ОСТА предлагается наказывать и водителей, и автовладельцев

Подкомиссия Сейма по уголовному праву и наказаниям продолжит работу по уточнению административных наказаний для владельца и водителя за управление транспортным средством без обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA).

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В комиссии наибольшую поддержку получило предложение председателя подкомисии Андрея Юдина о том, что штраф за транспортное средство без OCTA по-прежнему должен применяться как к владельцу, так и к водителю, но следует внести уточнения.

Юдин указал, что наказание должно быть применено к владельцу транспортного средства за то, что он не исключил т. е. допустил возможность участия транспортного средства в дорожном движении без ОСТА, а также к водителю — за управление автомобилем без ОСТА.

Депутат Инесе Калниня однако указала, что необходимо оценить, действительно ли нужно наказание в ситуациях, когда, например, автовладелец мог уехать за границу, а член семьи будет использовать транспортное средство без его ведома.

В подкомиссии также продолжится обсуждение того, как часто водитель может привлекаться к ответственности, если соответствующее нарушение выявляется несколько раз в день.

Также особое внимание уделено и рассмотрению случаев, когда нарушение выявлялось техническими средствами. Юдин предложил, в частности, оповещать о получении штрафа в течение часа с момента зафиксированного нарушения при помощи SMS или письма на электронную почту. Представитель Дирекции безопасности дорожного движения сообщил, что подготовит соответствующее предложение для обсуждения на парламентской подкомиссии.