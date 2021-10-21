За фальшивые ковид-сертификаты в Латвии могут ввести уголовную ответственность
Foto: LETA

Депутат Сейма Андрей Юдин разработал поправки к Уголовному закону Латвии, согласно которым будет предусмотрена уголовная ответственность за приобретение и использование чужого ковид-сертификата.

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Как удалось узнать порталу Delfi, согласно разработанным парламентарием поправкам, за приобретение фальшивого ковид-сертификата предусмотрено наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Такое же наказание предусматривается поправками и за использование чужого ковид-сертификата. От уголовной ответственности могут быть освобождены лица, добровольно сообщившие о факте фальшивого ковид-сертификата.

Законопроект призван ужесточить санкции, предусмотренные за
получение незаконной выгоды. Если до этого законом было предусмотрено наказание в виде принудительных работ, то в поправках за это оговаривается лишение свободы.

В аннотации также сказано, что законопроектом предусмотрено дополнить Уголовный закон Латвии новой статьей — ст. 140 ч.1.

Как уже сообщалось, на минувшей неделе сотрудники Госполиции задержали в Цесисе и Алуксне еще троих подозреваемых в проведении фиктивной вакцинации от Covid-19, двое из задержанных являются сотрудниками медицинских учреждений.

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус Алуксне Андрей Юдин Вакцинация Сейма Цесис
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