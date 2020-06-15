За фейковые новости о коронавирусе в Цесисе хулиган может получить до двух лет тюрьмы

Полиция передала в прокуратуру для уголовного преследования дело о распространении ложных новостей, в том числе новости о распространении Covid-19 в Цесисе. Подозреваемый 2001 года рождения задержан, сообщает Госполиция.

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В феврале полиция сообщила, что некто на портале aumytests.net распространяет фейковые новости, которые угрожают общественной безопасности. В частности, новость о том, что в Цесисе якобы обнаружены первые случаи коронавируса, повлияла на работу государственных и муниципальных учреждений.

В феврале коронавирус в Латвию еще не пришел, и новость вызвала панику. Полиция работала в сотрудничестве с иностранными органами безопасности, в результате чего удалось локализовать регистрацию сайта, местонахождение сервера и другую информацию, которая вывела на след автора.

Был задержан человек 2001 года рождения, который уже ранее был замечен в распространении фейковых новостей и интернет-мошенничестве.

Дело классифицируется как хулиганство. За такое преступление можно получить до двух лет лишения свободы, принудительные работы или денежный штраф.