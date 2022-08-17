За фиктивную вакцинацию против Covid-19 — два года условно с конфискацией имущества

Cегодня Рижский окружной суд приговорил медицинского работника Ларису Бровкину за проведенную фиктивную вакцинацию 11 жителей против Covid-19 к двум годам лишения свободы условно, а также к конфискации имущества на сумму 1600 евро, сообщило агентство LETA.

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Бровкина осуждена согласно части пятой 243-й статьи, а именно за нарушение работы автоматизированной системы обработки данных и неправомерное обращение с информацией, содержащейся в этой системе.

Медработник признала свою вину и заключила соглашение с прокурором.

Уже сообщалось, что до передачи в прокуратуру дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Прокуратура предъявила ответчице обвинение по статье Уголовного закона за неправомерное обращение с информацией, включенной в автоматизированную систему обработки данных.

Уголовный процесс был возбужден 17 сентября 2021 года.

Доказательства, полученные по уголовному делу, свидетельствуют, что сотрудница пункта вакцинации в торговом центре осуществила фиктивную вакцинацию лиц против Covid-19 и предприняла необходимые действия для того, чтобы сведения о фиктивном факте вакцинации были занесены в систему электронного здравоохранения и человек получил сертификат.

KNAB получило доказательства того, что указанный медицинский работник мог провести имитацию вакцинации для 11 человек.