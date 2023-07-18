За гибель птенцов аиста вандала приговорили к общественным работам и крупному штрафу
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Суд Земгальского района приговорил к 140 часам общественных работ,а также к штрафу в размере 15 000 евро мужчину, по вине которого погибли три птенца белого аиста. Свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал.

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По сообщению прокуратуры, в июле 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что на крыше его дома находится гнездо особо охраняемого вида птиц — белого аиста (Ciconia ciconia) — скинул его на землю.

В результате падения гнезда все птенцы погибли. После этого мужчина сжег их гнездо. Своими действиями подсудимый нанес существенный ущерб природе и Латвийской Республике, который суд оценил в 15 000 евро.

Белый аист является охраняемым видом птиц в Латвии и Европе. Ежегодно на территории Латвии гнездятся около 10 000 аистов, однако в последние годы их популяция больше не увеличивается.

Самовольное уничтожение гнезд белого аиста в Латвии запрещено и наказывается в административном порядке.

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