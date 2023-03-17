За использование прославляющей войну символики рижанке запрещен выезд из страны

В качестве меры пресечения к задержанной за использование прославляющей войну символики рижанке Елене Крейле применен запрет на выезд из страны.

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Также полиция предписала женщине, которая уже ранее совершала разные нарушения, не использовать символику прославления войны.

Как сообщалось, в конце прошлой недели полиция получила от жителей информацию о доме в Торнякалнсе, на окнах которого висит несколько российских флагов разного размера, один латвийский флаг и ленточка в цветах латвийского флага. На российских флагах были видны различные надписи на русском и латышском языках — "Путин мой друг", "Боже, храни Латвию" и др., сообщили в полиции.

Сотрудники Земгальского участка полиции провели в квартире процессуальные действия, сняв с окон флаги и надписи, а также изъяв другие предметы. Проживающая в квартире Елена Крейле 1967 года рождения уже известна полиции, так как ранее неоднократно попадала в поле ее зрения.

В Земгальском участке полиции на женщину заведено 35 административных дел — половина за публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а половина за нарушение ограничений из-за Covid-19.

Ранее Крейле неоднократно появлялась на публике с сумкой с изображением буквы Z и участвовала в различных акциях протеста с использованием прославляющих Россию символов.

Правоохранительные органы начали против женщины уголовный процесс по статье Уголовного закона о публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира или военных преступлений, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, общественных работ или штрафа.