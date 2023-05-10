За избиение человека начат уголовный процесс против двух полицейских

Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования двух полицейских из Даугавпилса, которые превысили должностные полномочия и избили задержанного.

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В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности получило доказательства того, что оба полицейских, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности и общественного порядка, после задержания частного лица и помещения его в служебный транспорт применили к нему насилие - без правового обоснования многократно и намеренно ногами и руками нанесли удары по телу задержанного, в результате чего он получил травмы средней тяжести.

Уголовный процесс начат по статье - превышение должностных полномочий, если это связано с применением насилия.

В связи со случившимся сотрудники Даугавпилсской полиции самоуправления уволены.