За изнасилования и преследование жены мужчина предстанет перед судом
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Прокуратура Рижского окружного суда передала в суд материалы уголовного дела, по которому мужчина обвиняется в неоднократном изнасиловании жены. Также его обвиняют в том, что он длительное время преследовал супругу.

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Cогласно решению, в 2017 году обвиняемый однократно насиловал, а также применял сексуальное насилие в отношении жены, в глазах которой имел превосходство из-за эмоционального давления.

В 2018 году мужчина длительное время против воли супруги связывался с ней, из-за чего женщина боялась за свою безопасность и безопасность близких. Обвиняемый также угрожал ограничить права пострадавшей на их общую малолетнюю дочь.

Свою вину мужчина не признает.

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rus.DELFI.lv
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