За кражу топлива задержаны водители Лиепайского автобусного парка

За кражу топлива с автобусов Лиепайского автобусного парка задержаны трое водителей предприятия, сообщили в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На прошлой неделе предприятие информировало о том, что полиция задержала трех лиц, которых подозревают в краже топлива из автобусов и незаконным обороте уникальных пломб. Компания на протяжении длительного времени проводила внутреннее расследование, благодаря действиям полиции удалось раскрыть преступную группу.

В свою очередь, Госполиция сообщает, что в мае по факту кражи дизельного топлива был начат уголовный процесс. В ходе расследования было установлено, что в схеме задействованы трое мужчин, которые являются водителями автобусного парка. На данный момент расследование продолжается - идет опрос свидетелей, сбор доказательной базы, подсчет убытков.

Уголовный процесс начат по части второй статьи 175-й - кража дизельного топлива, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Реагируя на полученную информацию, 16 мая в момент совершения преступления в Риге был задержан один из водителей Лиепайского автобусного парка. Мужчина в возрасте примерно 50 лет был доставлен в изолятор кратковременного содержания. Он признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В рамках уголовного процесса была получена информация о том, что еще один водитель автобусного парка, мужчина примерно 70 лет, связан с кражей топлива. 16 мая мужчина был доставлен в участок полиции, ему присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

В ходе досудебного расследования в рамках начатого уголовного процесса были получены дополнительные сведения и 16 мая был задержан еще один водитель, мужчина примерно 60 лет. Он также был доставлен в изолятор и признан подозреваемым. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.