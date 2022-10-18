За кражу украинского флага задержан мужчина

13 октября в Лудзе за кражу украинского флага, который был вывешен на одном из муниципальных зданий в поддержку Украины, задержан мужчина, сообщили в Государственной полиции.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий во вторник удалось установить возможного виновного - мужчина 1979 г.р. задержан, флаг найден.

Ранее задержанный в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Выясняются обстоятельства случившегося. В том числе оценивается, не усматриваются ли в данном правонарушении признаки ненависти и связанных преступлений.

С момента вторжения России в Украину, в Латгальское региональное управление полиции начало 10 уголовных процессов по факту кражи украинских флагов, в семи из них - виновные установлены.