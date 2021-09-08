За месяц через латвийско-белорусскую границу пытались пробраться более 1000 нелегалов
Foto: LETA

С 10 августа, когда была объявлена чрезвычайная ситуация на границе с Беларусью, пограничники предотвратили проникновение в Латвию 1005 нелегальных мигрантов, сообщает LETA.

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За год за незаконное пересечение границы было задержано 377 человек, из гуманных соображений возможность пересечь границу была дана 25 иностранцам.

В понедельник таких попыток было 27, во вторник новых задержаний за пересечение границы не зафиксировано.

Чрезвычайная ситуация в связи с потоком нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока через латвийско-белорусскую границу объявлена в Даугавпилсе, Лудзенском крае, Краславском крае и Аугшдаугавском крае. Она продлится с 11 августа по 10 ноября.

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