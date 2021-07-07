За месяц из окна выпали пять детей

За один месяц медики Службы неотложной медицинской помощи пять раз выезжали на вызовы, где неотложная помощь была необходима тяжело пострадавшим детям, которые выпали из окна или с балкона, сообщает Mixnews со ссылкой на Службу неотложной медицинской помощи.

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Возраст пострадавших детей — от полутора до 10 лет. Последствия очень тяжелые — большинство детей получили политравмы, в том числе повреждение грудной клетки, позвоночника, внутренних органов, тяжелые травмы головы и переломы костей.

На этот раз врачи смогли помочь, и дети были доставлены в больницы в среднетяжелом или тяжелом состоянии.

Врачи напоминают: маленький ребенок, упав даже с высоты менее метра, может получить перелом черепа — а последствия, которые могут возникнуть при падении с высоты трех или даже 10 метров, будут еще серьезнее.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Лиепае отец маленького мальчика будучи пьяным заснул и совсем не подумал, что у открытого окна играет его трехлетний сын. В результате ребенок выпал с пятого этажа и получил тяжелую травму.