За месяц из окна выпали пять детей
Foto: Shutterstock

За один месяц медики Службы неотложной медицинской помощи пять раз выезжали на вызовы, где неотложная помощь была необходима тяжело пострадавшим детям, которые выпали из окна или с балкона, сообщает Mixnews со ссылкой на Службу неотложной медицинской помощи.

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Возраст пострадавших детей — от полутора до 10 лет. Последствия очень тяжелые — большинство детей получили политравмы, в том числе повреждение грудной клетки, позвоночника, внутренних органов, тяжелые травмы головы и переломы костей.

На этот раз врачи смогли помочь, и дети были доставлены в больницы в среднетяжелом или тяжелом состоянии.

Врачи напоминают: маленький ребенок, упав даже с высоты менее метра, может получить перелом черепа — а последствия, которые могут возникнуть при падении с высоты трех или даже 10 метров, будут еще серьезнее.

Как сообщалось ранее, в конце июня в Лиепае отец маленького мальчика будучи пьяным заснул и совсем не подумал, что у открытого окна играет его трехлетний сын. В результате ребенок выпал с пятого этажа и получил тяжелую травму.

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