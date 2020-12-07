За месяц полиция начала 387 процессов в связи с отказом использовать маску
Foto: Shutterstock

За месяц полиция начала 387 процессов об административных нарушениях в связи с отказом носить маску, 27 процессов начато в связи с несоблюдением правил дистанцирования, сообщили агентству LETA в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За это время в рамках контроля за соблюдением ограничений с целью сокращения распространения Covid-19 сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено в общей сложности 1168 дел об административных правонарушениях.

Большинство дел - 469 - возбуждено в связи с незаполнением электронной анкеты в системе "covidpass.lv" при въезде в Латвию. Еще 78 процессов об административных нарушениях начаты в связи с несоблюдением самоизоляции, 387 - в связи с отказом использовать маску, 27 - из-за несоблюдения требований дистанцирования.

Кроме того, было возбуждено 126 дел об административных правонарушениях в связи с собраниями более десяти человек из нескольких домохозяйств на частных мероприятиях, восемь процессов - об участии в собраниях, пикетах и шествиях более 50 человек. Еще 73 административных дела были открыты в связи с другими нарушениями, например, предоставлением услуг общественного питания на месте.

За указанный период с целью выявления возможных нарушений Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений провела 29 073 превентивных проверки и отреагировала на 704 вызова.

Целью таких проверок со стороны полиции является не наказание, а разъяснение и повышение осведомленности населения о чрезвычайном положении и необходимости соблюдать ограничения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции