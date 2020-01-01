За минувшие сутки было задержано 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения

За минувшие сутки на дорогах Латвии было задержано 14 автоводителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

Семеро выпивших водителей были задержаны в Риге и окрестностях столицы, четверо — в Земгале, двое — в Латгале, а один — в Видземе.

Вчера на дорогах Латвии было зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали пять человек, трое из которых были велосипедистами.

По факту превышения скорости было оформлено 148 протоколов. В Риге за превышение скорости были оштрафованы 43 водителя, в Земгале — 38, в Видземе — 35, в Курземе — 21, а в Латгале — 11.

В общей сложности за прошедшие сутки полиция оформила 335 протоколов о нарушении правил дорожного движения.