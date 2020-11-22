За минувшие сутки в авариях на территории Латвии пострадали семь человек
Foto: DELFI

За прошедшие сутки на территории Латвии зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали семь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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В субботу в окрестностях Риги в авариях пострадали пять человек, а в Курземе и Земгале — по одному. Двое из пострадавших ехали на велосипедах.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки задержаны 18 автоводителей, семь из которых — в Рижском регионе, шесть — в Земгале, три — в Латгале, а два — в Видземе. В Риге также был задержан один водитель под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости было составлено 184 протокола, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения — 457.

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LETA

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LETA
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