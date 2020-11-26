За минувшие сутки в авариях пострадали 12 человек, один погиб

В среду в ДТП пострадали 12 человек, одна женщина-пешеход была сбита машиной и погибла, сообщает Госполиция.

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Около 18:20 25 ноября в Паролайне, на автодороге Рига-Елгава-граница с Литвой, автомобиль Volvo наехал на прохожую. От полученных травм она скончалась на месте.

Среди других пострадавших в ДТП в этот день — еще три пешехода и три велосипедиста.

Всего за сутки зарегистрировано 118 ДТП, в 11 из них были пострадавшие. 66 аварий произошло в Рижском регионе, 15 в Земгале, 14 в Латгале, 10 в Видземе и 13 в Курземе.