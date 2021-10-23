За минувшие сутки в ДТП пострадали девять человек

В пятницу в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали девять человек, сообщили в Государственной полиции.

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Всего вчера зарегистрировано 122 ДТП.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлены 422 протокола. Задержано 10 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешенной скорости движения было оформлено 162 протокола. Один водитель наказан за агрессивный стиль вождения.

Также за прошедшие сутки были зафиксированы две кражи автомобиля и один случай угона велосипеда.