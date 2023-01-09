За минувшие сутки в ДТП пострадали семь человек
Foto: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в 60 дорожно-транспортных происшествиях пострадали семь человек, сообщили в Государственной полиции.

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У двух водителей, задержанных в этот период в состоянии алкогольного опьянения, будут конфискованы автомобили, а в трех случаях с нарушителей будет взыскана стоимость транспортных средств.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения - при концентрации алкоголя в крови выше 1,5 промилле, под воздействием каких-либо наркотических веществ или отказался проверить наличие в организме одурманивающих веществ.

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