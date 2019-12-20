За минувшие сутки в пожарах пострадали два человека

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 41 вызов, из них 12 - на тушение пожаров и 19 на спасательные работы.

В 10.19 спасатели отправились на вызов в Даугавпилсе, где горел легковой автомобиль на площади 4 квадратных метра. Один пострадавший был передан медикам скорой помощи. В 11.32 пожар был ликвидирован.

В 22.30 был получен в Риге, где, по предварительной информации, горела крыша. Прибыв по указанному адресу, спасатели констатировали, что открытым пламенем горит крыша одноэтажного жилого дома. Площадь горения составила 80 квадратных метров и была угроза того, что огонь перекинется на соседние строения. В пожаре пострадал один человек, который самостоятельно смог покинуть горящее здание. В 1.21 пожар повышенной опасности был ликвидирован.