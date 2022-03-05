За минувшие сутки в пожарах пострадало два человека

В Латвии за минувшие сутки потушено 16 пожаров, в двух из них пострадали люди, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

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В 12:47 был получен вызов на улицу Дурбес в Юрмале. На первом этаже двухэтажного дома горела комната, площадь пожара составляла 25 квадратных метров. До приезда пожарных из здания эвакуировались три человека. В задымленном помещении пожарные обнаружили еще одного. Пострадавший был передан медикам. В 14:45 пожар был потушен.

В 23:13 вызов был получен в Виргскую волость Южнокурземского края. На втором этаже двухэтажного дома горела кровать и полка, площадь пожара была четыре квадратных метра. Пожар был потушен до приезда пожарных, из здания эвакуировались восемь человек. Один из них пострадал. Пожарные осмотрели помещения и в 0:40 работы были закончены.

Всего за сутки было 16 вызовов на пожары, 25 на спасательные работы и восемь ложных вызовов. Шесть пожаров из 16 — загоревшаяся прошлогодняя трава.