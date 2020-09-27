За минувшие сутки в результате ДТП пострадал 31 человек
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За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадал 31 человек, сообщили в Государственной полиции.

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Среди пострадавших было 12 велосипедистов и один пешеход. Больше всего ДТП с велосипедистами произошло в столице.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 20 водителей, за вождение в состоянии наркотического опьянения - одного.

За превышение скорости на водителей оформлено 197 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 349 протоколов.

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LETA

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LETA
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