За мошенничество в размере 7 миллионов долларов арестован латвиец. Он создавал фейковые платформы для инвестиций

Выполняя просьбу США, Госполиция задержала гражданина Латвии, который вместе со своими сообщниками участвовал в схеме мошенничества на 7 миллионов американских долларов.

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Как сообщили агентству LETA в Госполиции, этот человек вместе с соучастниками занимался мошенничеством, создавая липовые инвестиционные платформы.

США расследуют дело против гражданина Латвии по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с мошенничеством в электронной среде и мошенничеством с ценными бумагами, совершенным в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.

Латвиец вместе с другими людьми создал по крайней мере два мошеннических монетных предложения ICO (Initial Coin Offerings). Группировка, как будто предлагая цифровые токены, создала ряд мошеннических инвестиционных платформ. В результате жители были введены в заблуждение — им была обещана гарантированная ежедневная прибыль от торговли криптовалютой и цифровыми активами.

Используя псевдонимы, гражданин Латвии в нескольких странах создал и контролировал корпоративные структуры, поддерживал учетную запись облачного хранилища. Цифровые кошельки, которые связаны с этими мошенническими структурами, идентифицированы. Констатировано, что в них поступило семь миллионов американских долларов.

В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты электронные носители данных, документы, которые являются доказательствами в уголовном деле.

После получения запроса об экстрадиции сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали упомянутого гражданина 1 декабря. Он заключен под стражу.

Как свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, латвийцем, против которого выдвинуты обвинения в отмывании семи миллионов долларов у сотен частных инвесторов, является некий Иварс Аузиньш.

Согласно гражданскому иску, который был подан в суд Восточного округа Нью-Йорка, Аузиньш обманул как американских, так и иностранных инвесторов.

Телеканал TV3 сообщил, что Аузиньш был арестован 1 декабря и у него конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличных денег.

Использованная мужчиной схема была частью аферы Denaro, мошеннической многовалютной платформы для дебетных карт, которая работала с января по март 2018 года. Он ложно утверждал, что Denaro разрешает пользователям хранить свои цифровые средства в безопасном кошельке и потом их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои деньги, они были украдены.