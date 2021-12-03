За мошенничество в размере 7 миллионов долларов арестован латвиец. Он создавал фейковые платформы для инвестиций
Foto: Shutterstock

Выполняя просьбу США, Госполиция задержала гражданина Латвии, который вместе со своими сообщниками участвовал в схеме мошенничества на 7 миллионов американских долларов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщили агентству LETA в Госполиции, этот человек вместе с соучастниками занимался мошенничеством, создавая липовые инвестиционные платформы.

США расследуют дело против гражданина Латвии по обвинению в причастности к преступлениям, связанным с мошенничеством в электронной среде и мошенничеством с ценными бумагами, совершенным в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.

Латвиец вместе с другими людьми создал по крайней мере два мошеннических монетных предложения ICO (Initial Coin Offerings). Группировка, как будто предлагая цифровые токены, создала ряд мошеннических инвестиционных платформ. В результате жители были введены в заблуждение — им была обещана гарантированная ежедневная прибыль от торговли криптовалютой и цифровыми активами.

Используя псевдонимы, гражданин Латвии в нескольких странах создал и контролировал корпоративные структуры, поддерживал учетную запись облачного хранилища. Цифровые кошельки, которые связаны с этими мошенническими структурами, идентифицированы. Констатировано, что в них поступило семь миллионов американских долларов.

В ходе обыска по месту жительства были обнаружены и изъяты электронные носители данных, документы, которые являются доказательствами в уголовном деле.

После получения запроса об экстрадиции сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали упомянутого гражданина 1 декабря. Он заключен под стражу.

Как свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, латвийцем, против которого выдвинуты обвинения в отмывании семи миллионов долларов у сотен частных инвесторов, является некий Иварс Аузиньш.

Согласно гражданскому иску, который был подан в суд Восточного округа Нью-Йорка, Аузиньш обманул как американских, так и иностранных инвесторов.

Телеканал TV3 сообщил, что Аузиньш был арестован 1 декабря и у него конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличных денег.

Использованная мужчиной схема была частью аферы Denaro, мошеннической многовалютной платформы для дебетных карт, которая работала с января по март 2018 года. Он ложно утверждал, что Denaro разрешает пользователям хранить свои цифровые средства в безопасном кошельке и потом их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои деньги, они были украдены.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt