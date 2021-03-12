За нахождение в одной машине подростки получили штрафы по 40 евро

Четверо подростков получили штрафы по 40 евро каждый за то, что находились в одной машине, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

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Согласно первоначальной информации, в Баусском крае на дороге Бауска-Межотне был остановлен автомобиль, в котором находились четыре подростка из разных домашних хозяйств. Таким образом, они нарушили распоряжение Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации", которое запрещает проводить частные мероприятия и собираться вместе людям, которые не являются членами одного домашнего хозяйства. Начато четыре административных процесса, на каждого нарушителя выписан штраф.

В свою очередь, сотрудники Елгавского участка полиции за несоблюдение ограничений, связанных с уменьшением распространения Covid-19, в среду начали пять административных процессов против пяти человек, которые, прибыв в Латвию, не заполнили электронные анкеты в системе Covidpass.lv. В еще одном случае административный процесс начат в отношении лица, у которого не было документа, подтверждающего негативный тест на Covid-19.