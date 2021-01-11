За нарушение комендантского часа нарушительнице выписали штраф 4000 евро

В Бауске женщине, которая не соблюдала комендантский час и агрессивно вела себя по отношению к полицейским, выписан штраф 4000 евро, сообщили в Государственной полиции.

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10 января после полуночи в Бауске некий мужчина 1995 г.р. вместе с женщиной 2000 г.р. не только находились не дома без уважительной причины, но и не подчинились законным требованиям полиции. Мужчина порвал форму полицейскому, а также руками и ногами бил по служебной машине.

Каждому нарушителю был выписан штраф в размере 2 000 евро, а за порчу служебной формы и авто начат уголовный процесс и мужчина задержан.

Примерно через три часа та же женщина снова отправилась на прогулку по городу и второй раз "заработала" штраф 2000 евро.

С 8 по 10 января во время комендантского часа в Земгальском регионе были проверены 2361 человек.