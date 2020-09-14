За нарушение запрета приближаться к жертве семейного насилия агрессор оштрафован на 2150 евро

Мужчина не выполнял решение суда, запретившего приближаться к подвергавшейся от него насилию бывшей жертве ближе, чем на 50 метров, и был за это оштрафован на 2150 евро, сообщает прокуратура.

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4 сентября 2020 года Огрская районная прокуратура приняла решение прекратить уголовный процесс, начатый в связи с тем, что мужчина не выполнял решение суда о защите от семейного насилия, предписывающее ему не контактировать с бывшей жертвой.

Ему было запрещено встречаться, осознанно приближаться ближе, чем на 50 метров, и как-либо связываться с конкретной женщиной. Обвиняемый игнорировал предписание и пытался связаться с ней по телефону, звонил и писал сообщения, а также систематически пытался встретиться и лично и во время этих встреч вел себя агрессивно — кричал и применял силу.

Обвиняемый признал себя виновным по части первой статьи 168 уголовного закона, и уголовный процесс был завершен присуждением штрафа. Мужчина должен будет заплатить штраф в размере пяти минимальных зарплат — 2150 евро.