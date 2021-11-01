За нарушения "ковидных" ограничений оштрафован активист Еремеев, подозреваемый в распространении ложных новостей

Государственная полиция за нарушения "ковидных" ограничений оштрафовала активиста Валентина Еремеева, подозреваемого в распространении ложных новостей, сообщает агентство LETA.

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По информации Госполиции, в субботу, 30 октября, 11 человек из нескольких семей собрались в здании Академии наук в Риге, что являлось нарушением требований эпидемиологической безопасности, ограничивающих распространение Covid-19. Сейчас частные мероприятия могут проводиться только в рамках одного домохозяйства по месту проживания.

На место происшествия прибыли сотрудники полицейского участка Латгальского предместья Риги, которые ранее получили информацию о том, что некоторые люди планируют организовать несанкционированное частное мероприятие. Несмотря на то, что полиция приказала немедленно прекратить мероприятие, люди продолжали собираться и демонстрировать явное неуважение к распоряжению, выказывали полиции недовольство, позволяя себе и личные оскорбления. Только после того, как прибыл дополнительный полицейский экипаж, участников мероприятий удалось разогнать.

Наиболее агрессивно настроенные участники — мужчины 1976 и 1974 года рождения — были оштрафованы на самую крупную сумму за нарушение правил собраний — 2000 евро. Агентство LETA подчеркивает, что в 1976 году родился Валентин Еремеев.

Остальные девять человек были оштрафованы на 1000 евро каждый — за несоблюдение ограничений на собрания.

Участников собрания ознакомили с постановлениями полиции по делам об административных правонарушениях на месте происшествия.

Все 11 человек, участвовавшие в мероприятии, также были оштрафованы на 50 евро за то, что находились на месте несакционированного собрания без масок.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года Государственная полиция задержала тогдашнего фельдшера Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Марину Корнатовскую и активиста социальных сетей Валентина Еремеева в связи с распространением ложных новостей о Covid-19.

Арест произошел после того, как видео Еремеева о теориях заговора, связанных с Covid-19, получило широкое распространение в социальных сетях. В этом видеоролике теории заговора озвучивала и Корнатовская, которая была представлена как медик и сотрудник больницы.

21 декабря 2020 года Еремеев был освобожден из-под стражи, так как за него был внесен залог в размере 50 тысяч евро. Корнатовская подверглась более мягким мерам пресечения — она находится под надзором полиции, ей запрещено выезжать из страны, приближаться и контактировать с определенными лицами. Установлен и запрет на определенные занятия.