За нарушения ограничений по COVID-19 пограничники взыскали штрафов на сумму более 60 000 евро
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С 7 декабря 2020 года сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) взыскали за нарушения противоковидных ограничений штрафов на сумму более 60 000 евро.

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Всего же за это время пограничники начали 1483 административных процесса. Об этом в интервью ЛТВ заявил глава ГПС Гунтис Пуятс.

По его словам, пограничники ежедневно возбуждали десятки процессов, связанных с несоблюдением эпидемиологических требований.

Также Пуятс подчеркнул, что на сегодняшний день больше всего работы у пограничников на внутренних границах Евросоюза, поскольку поток желающих пересечь восточные рубежи — границу с Россией и Беларусью — существенно иссяк.

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LETA

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