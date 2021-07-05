За насилие над женщиной задержан ранее объявленный в розыск мужчина

В минувшую субботу в Лиепае за насилие в отношении женщины был задержан ранее объявленный в розыск молодой мужчина, сообщили в Лиепайской полиции самоуправления.

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В 22.00 полиция получила информацию о том, что в одной из квартир в многоэтажном доме на улице Турайдес находится агрессивный мужчина. Из квартиры выбежала женщина, которая вызвала полицию.

Прибыв по указанному адресу, в подъезде стражи порядка обнаружили мужчину 2004 г.р., который вел себя агрессивно. В ходе проверки его личных данных выяснилось, что он находится в розыске. Молодой человек был задержан и доставлен в Государственную полицию для выяснения дальнейших обстоятельств.

Также было установлено, что задержанный ударил женщину, в связи с чем на место вызвали скорую. Несмотря на то, что потерпевшей несколько раз предложили написать заявление о нападении в полицию, она отказалась это делать.