За неделю фоторадары зафиксировали более 9000 нарушителей

В воскресенье, 25 апреля завершилась "Неделя контроля скорости Roadpol", в рамках которой в странах ЕС, в том числе в Латвии полиция усиленно следила за соблюдением скоростного режима на дорогах. За эти семь дней Государственная полиция зафиксировала 2057 нарушителей, в свою очередь, фоторадары "сфотографировали" 9102 лихача.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В этом году контролю скоростного режима впервые была уделена целая неделя. В рамках акции 21 апреля прошел также традиционный "24-часовой марафон контроля скорости", в рамках которого сотрудники полиции выявили 551 нарушителя скоростного режима, это в два раза больше, чем обычно за сутки. В свою очередь, за всю неделю было зафиксировано 2057 нарушителей - больше всего (623) лихачей было выявлено в Рижском регионе, много их оказалось в и Земгальском регионе (490).

Стационарные фоторадары зафиксировали 8004 любителей быстрой езды, в свою очередь мобильные устройства - еще 1098. Рекордсмены, которых "поймали" фоторадары передвигались за пределами населенных пунктов, некоторые из них со скоростью более 140 км/ч.

24 апреля в 13.50 на дороге А8 (Рига-Елгава-литовская граница) мобильный фоторадар зафиксировал автомобиль Ford, который вместо положенных 90 км/ч "летел" со скоростью 148 км/ч. Водитель получил штраф 240 евро. Еще одного нарушителя стационарный фоторадар "поймал" 20 апреля около 23.20 ч. на шоссе Рига-Вентспилс - водитель BMW несся со скоростью 145 км/ч, где разрешено ехать 90 км/ч. Этот лихач также получил штраф 240 евро.

Однако, самого отчаянного лихача отловили в Рижском регионе: водитель (2000 г.) ехал на BMW по Юрмальскому шоссе на скорости 190 км/ч. Нарушителю выписан штраф и изъяты права на шесть месяцев.