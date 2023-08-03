За неделю совершено два нападения на латвийских пограничников: им нанесены травмы

В течение недели при исполнении служебных обязанностей пострадали два латвийских пограничника, на которых было совершено нападение. В обоих случаях сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) получили телесные повреждения.

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По данным ГПС, 29 июля, на КПП "Гребнево" гражданин Молдовы по неизвестной причине решил повредить секцию разделительного ограждения, а затем ногой ударил по лобовому стеклу автомобиля таможенников. В тот момент, когда пограничник решил привести агрессивного иностранца в чувства, тот напал на сотрудника ГПС, нанес телесные повреждения и перемахнул через забор, пытаясь убежать, однако не успел: в скором времени его удалось задержать.

Второе ЧП зафиксировано 1 августа в центре для размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс". Как отмечают в ГПС, гражданка Конго, протестуя против своего дальнейшего содержания в закрытом центре для соискателей убежища, устроила погром в своей комнате. Чтобы справиться с иностранкой, пограничники попытались перевести ее в специально обустроенное помещение, однако женщина не собиралась им подчиняться и напала на одного из сопровождающих. В результате, один пограничник получил телесные повреждения.

По фактам нападения на пограничников начаты уголовные процессы. Полученные в обоих случаях травмы не представляют опасности для жизни.