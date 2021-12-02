За неполную неделю на пожарах под Краславой погибли уже четыре человека
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По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшую среду в огне пожара. Который бушевал в волости Калниешу Краславского края, погиб один человек. Таким образом, за неполную неделю под Краславой жертвами пожаров стали уже четыре человека.

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Как отмечают в ГПСС, вечером 1 декабря в волости Калниешу горел деревянный одноэтажный дом площадью 120 квадратных метров. К моменту приезда спасателей в доме обрушилась крыша. Разбирая завалы, пожарные обнаружили тело погибшего человека.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на воскресенье на пожаре Удришской волости погибли два человека. Одноэтажный жилой дом площадью 96 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Когда на место происшествия прибыли пожарные, крыша дома уже обрушилась. Еще один трагический пожар произошел под Краславой в ночь на понедельник.

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rus.DELFI.lv

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