За несоблюдение дистанции в Риге оштрафовали четверых баскетболистов

Рижская полиция самоуправления в среду на 100 евро оштрафовала четверых баскетболистов, не соблюдавших дистанцию, сообщает LETA.

Четыре жителя Риги в Латгальском предместье проникли на закрытую территорию учебного заведения и начали играть в стритбол.

Во время проверки данных, оказалось, что один из спортсменов недавно вернулся репатриационным рейсом из Шотландии и у него ещё не закончился срок самоизоляции.

Каждый баскетболист был оштрафован на 100 евро.

Опыт последних дней показывает, что многие до сих пор не воспринимают серьёзно необходимость дистанцироваться. Обычно штрафы за это составляют около 10 евро. Максимальный штраф за нарушения ограничений физическим лицам составляет 2000 евро, а юридическим лицам - до 5000 евро.